Житель Дагестана нашел в своем доме катакомбы раннего средневековья

В Дагестане житель села Уркарах обнаружил во дворе своего дома катакомбные сооружения начала раннего средневековья. В подземных камерах найдены кувшины, предметы быта и человеческие останки.

Как сообщает администрация Дахадаевского района, Абдулгамид Мирзаев при благоустройстве двора на глубине 5-6 метров обнаружил две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты - скелеты.

По мнению кандидата исторических наук Леонида Ильюкова, обнаруженные артефакты относятся к началу V века нашей эры и нуждаются в дополнительном исследовании..

- Ритуальные кувшины сохранились идеально. Камера, в которой лежал скелет человека несомненно будет интересно археологам из Махачкалы, - сказал профессор.