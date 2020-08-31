БДТ откроет новый сезон 5 сентября

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова откроет 5 сентября 103-й сезон.

Первой постановкой, показанной на сцене театра после карантина, станет спектакль художественного руководителя Андрея Могучего "Пьяные" по пьесе Ивана Вырыпаева, лауреат премии "Золотая маска" (2016) в номинации "Лучшая работа режиссера", также жюри присудило специальный приз - за актерский ансамбль. Это история о том, что каждый из нас может научиться не бояться жить, любить, прощать, менять себя и мир вокруг.

Уже в начале сезона БДТ представит премьеры, которые были назначены на прошедшую весну, но не смогли состояться из-за пандемии: заключительную часть театрального сериала Андрея Могучего "Три толстяка" и спектакль Яна Фабра "Ночной писатель" по дневникам художника. Запланирована еще одна премьера - постановка "Несолнечный город" режиссера и писателя Романа Михайлова.

С 29 августа зрители смогут купить билеты на хиты современного репертуара БДТ - спектакли Андрея Могучего "Гроза", "Губернатор", первый и второй эпизоды "Трех толстяков", спектакль "Слава" в постановке Константина Богомолова, "Волнение" в постановке Ивана Вырыпаева, оперу Александра Маноцкова "52" и многое другое. Кроме того, частично репертуар БДТ на сентябрь будет состоять из перенесенных с весны спектаклей, билеты на которые зрители не стали сдавать, ожидая возвращения театра после карантина.

Театр сообщает, что на все спектакли в продажу поступит сокращенное количество мест: "Это необходимо, чтобы обеспечить социальную дистанцию зрителей при рассадке. В соответствии с разработанным стандартом безопасности, в БДТ реализуется комплекс мер, обеспечивающих безопасное нахождение в театре зрителей и сотрудников. Посещение театра зрителями возможно только в защитной маске и после измерения температуры, которое будет проводиться на входе".