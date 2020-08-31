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31.08.2020 11:43
Рубрика: Происшествия

ФСБ завела на калининградца дело о выводе за рубеж почти 2 млрд рублей

Текст: Светлана Песоцкая

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калининградской области, который подозревается в том, что вывел за границу более 1,9 миллиарда рублей по поддельным документам.

"Черные банкиры" заработали на выводе денег за рубеж более 600 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Согласно материалам следствия, мужчина создал юридическое лицо для совершения противоправных деяний. Используя эту фирму, он под видом фиктивных закупок выводил за рубеж денежные средства.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ России по части 3 статьи 193.1 УК России "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий преступной деятельности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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