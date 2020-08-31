Николай Патрушев открыл в Петербурге волейбольный центр

В Петербурге состоялось тождественное открытие нового спортивного комплекса Морского технического университета. В преддверии 1 сентября волейбольный центр с бассейном полностью готов принять будущих спортсменов - в этом лично убедился председатель попечительского совета университета, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Новый спорткомплекс - один из самых почтенных долгостроев Петербурга. Его планировали начать в 1991 году, провели ряд подготовительных работ, однако проект практически сразу был заморожен по причине отсутствия финансирования. Возобновить работы усилиями попечительского совета удалось только в прошлом году. И за несколько месяцев пустырь на Ленинском проспекте превратилась в суперсовременный комплекс с волейбольной ареной, 25-метровым бассейном с пятью дорожками, трибунами для двух тысяч зрителей. Поддерживать это сложное хозяйство помогут газовая котельная и трансформаторная подстанция.

- В июне прошлого года мы установили закладной камень. Что мы имели? Только эскизы того, что хотим здесь видеть, - рассказал Николай Патрушев. - У некоторых были сомнения, которые теперь полностью развеяны.

Глава Совбеза также проверил ход реконструкции лицея N 211 имени Пьера де Кубертена. А сегодня он примет участие в совещании по созданию на базе СПбГМТУ "опорного" университета в области судостроения.