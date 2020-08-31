Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно

Петербургские ученые придумали, как заряжать одновременно несколько гаджетов, причем, разных марок.

Как сообщает пресс-служба Университета ИТМО, зарядить несколько разных гаджетов одновременно может метаповерхность.

В принципе, беспроводные зарядные устройства на рынке уже существуют. Но практика показала, что они не решают главную проблему - одновременную зарядку разных устройств, причина - у каждой марки используется свой индивидуальный протокол передачи энергии, частоты разных гаджетов не совместимы.

Петербургские исследователи решили создать универсальную заряжающую поверхность. В итоге они разработали полноценную метаповерхность, состоящую из проводников, которые соединяются конденсаторами, способными подстраиваться под нужную частоту.

В вузе говорят, что метаповерхность может быть довольно большой по площади, например, ею можно покрывать тубмы или столбы в общественных зданиях, что превратит их в огромные зарядные станции.

Важно, что при такой зарядке не нужно бояться удара током. Дело в том, что резонансные частоты метаповерхности обладают равномерным магнитным полем, что, как подчеркивают в вузе и обеспечивает передачу заряда. Но при этом электрическое поле скрыто в конденсаторах, поэтому током метаповерхность не бьет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Physics Letters. При этом ученые не собираются останавливаться на достигнутом, сейчас они изучают оптимальную скорость зарядки и мощность метаповерхности.