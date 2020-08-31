В Арктике образовался новый пролив

На архипелаге Новая Земля обнаружен ранее неизвестный пролив. Открытие сделано совместной экспедицией Северного флота, Русского географического общества и Национального парка "Русская Арктика". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Образование нового пролива произошло из-за того, что от полуострова Жерди отделился небольшой остров. Название новому проливу, равно как и острову, пока не дано.

Известно, что объекты нанесли на карту, зафиксировали в системе GPS, а также измерили и сфотографировали.

Участники экспедиции в своей работе столкнулись с большим количеством сложностей. Во-первых, из-за туманов резко упала видимость, иногда она составляла всего несколько метров. Также за работой ученых пристально следили белые медведи. Хищники подходили так близко к берегам, что от нескольких высадок участники экспедиции вынуждены были отказаться.