В Калининградской области безработные впервые получили образовательные сертификаты. Если раньше центр занятости проводил конкурс среди образовательных центров, и победители обучали калининградцев по своим специальностям, то сейчас граждане могут сами выбрать и учреждение, и программу.

Помимо безработных сертификаты выдают пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, и женщинам в декрете. Они пройдут переобучение или восстановят профессиональные навыки. В среднем занятия длятся два с половиной месяца, причем большую часть времени занимает практика.

Максимальная стоимость сертификата - 46,3 тысячи рублей. Его можно использовать во всех ведущих образовательных центрах Калининграда. На днях жители региона получили первые десять таких документов. Специальности уже выбраны: гид-экскурсовод, экскаваторщик, учитель начальных классов и ряд других. В ближайшее время планируется выдать еще 75 сертификатов.

- Опыт, полученный в рамках нацпроекта "Демография", показал, что сертификаты - это наиболее удобная форма профессионального обучения, - поясняет министр социальной политики региона Анжелика Майстер. - Она учитывает желания граждан, индивидуальные потребности и возможности. Кроме того, обучающиеся несут персональную ответственность за сделанный выбор, что, несомненно, положительно сказывается на качестве обучения.