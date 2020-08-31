В тоннеле петербургской подземки нашли тело человека

В тоннеле на перегоне между станциями "Дунайская" и "Шушары" петербургского метрополитена обнаружено тело человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Причины смерти человека, а также его личность сейчас выясняются.

Между тем, в утренний час пик из-за страшной находки было остановлено движение по станциям фиолетовой ветки метро на участке от "Проспекта Славы" до станции "Шушары", поезда доезжали только до "Международной". В пресс-службе подземки прекращение движения объяснили техническими причинами.

На данный момент движение восстановлено, поезда ходят до станции "Шушары" в обычном режиме.