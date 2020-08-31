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31.08.2020 20:26
Рубрика: Происшествия

Чужая родня

Мужчина через суд отказался от двух сыновей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Печальный судебный процесс прошел в Вологодской области: мужчина с помощью судебной процедуры вычеркнул двух сыновей из своей жизни. Они теперь ему официально чужие.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все дело в том, что жена действительно родила мальчиков не от действующего мужа. Однако муж долгое время оставался юридическим отцом двух несчастных ребят. Со всеми юридическими последствиями. В том числе он должен был платить на них алименты после развода.

Фото: feverpitched / istock
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Однако мужчина решил пойти другим путем: отменить свое родство с мальчиками и для этого обратился в суд.

"Мужчина обратился в Устюженский районный суд с иском к бывшей супруге об оспаривании отцовства и исключении из актовых записей о рождении двух детей сведений об отце, - рассказывают в Вологодском областном суде. - Свои требования истец мотивировал тем, что с марта 2005 года по октябрь 2015 года состоял в браке с ответчицей. В период брака в семье родилось четверо детей. Ответчица в период брака периодически вела разгульную жизнь, могла уйти из дома на несколько дней, а он много работал, в том числе вахтовым методом. Ответчица неоднократно говорила ему, что два ребенка не являются его сыновьями. Ссылаясь на указанные обстоятельства, он просил провести генетическую экспертизу в отношении этих детей, установить, что он не является их биологическим отцом, исключить из актовых записей о рождении мальчиков сведения об отце".

Женщина признала иск и подтвердила, что истец не является биологическим отцом двух ее сыновей. В таких условиях генетическую экспертизу проводить не пришлось. Все очевидно.

Что чувствовали мальчики, узнав, что папа им совсем не папа, история умалчивает. Конечно, мужчина имеет полное право отказаться от чужих детей и не платить за них. Печально только за самих детей, они в этой истории главные пострадавшие. Но это лишь эмоции. Закон защитил мужчину от посторонних сыновей и расходов на них.

При этом, как пояснила адвокат Виктория Данильченко, потребовать назад уже потраченное на детей мужчина не сможет.

"В данном случае возврат расходов на детей в законодательстве не предполагается, - говорит она. - Средства были потрачены в период совместной семейной жизни, выяснить, когда, как и какие суммы израсходовались, невозможно".

Также она напоминает, что, согласно Семейному кодексу, истребование алиментов, перечисление которых проходит официально, обратно не допускается.

"Но иногда вернуть алименты все-таки можно, - продолжает адвокат. - В законодательстве приведен перечень причин, по которым в исключительных случаях предусматривается возврат алиментов.

Например, это происходит тогда, когда решение о взыскании алиментов отменено в связи с установлением того факта, что алименты взысканы на основании ложных сведений или подложных документов, представленных взыскателем алиментов. Либо когда соглашение об уплате алиментов признается судом недействительным, заключенным под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов.

Мужчина много работал, а жена много гуляла и часто не ночевала дома, так что родила от других

В остальных случаях возврат понесенных расходов, включая алименты, невозможен. Также стоит помнить о том, что вступившее в силу решение суда об исключении записи о мужчине как об отце из актовой записи о рождении этого ребенка, не говорит о прекращении взыскания алиментов".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Разводы и алименты

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