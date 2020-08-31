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31.08.2020 19:02
Рубрика: Власть

Формула поддержки

Владимир Путин пообещал помочь Республике Коми
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Коми получит поддержку федерального центра - региону нужно развивать инвестпроекты. Об этом, а также об успешной борьбе с коронавирусом шла речь на видеоконференции президента Владимира Путина с врио главы республики Владимиром Уйбой.
В беседе с президентом Владимир Уйба одной из главных проблем здравоохранения назвал износ основных фондов. Фото: РИА Новости В беседе с президентом Владимир Уйба одной из главных проблем здравоохранения назвал износ основных фондов. Фото: РИА Новости
В беседе с президентом Владимир Уйба одной из главных проблем здравоохранения назвал износ основных фондов. Фото: РИА Новости

"Бурлун! В переводе с коми языка - это как раз добрый день!" - поздоровался Владимир Уйба и рассказал, что коек стало больше в 3,5 раза, в разы увеличено количество тестируемых, свыше трех тысяч специалистов прошли дополнительное обучение по борьбе с COVID. Уйба передал спасибо от медиков за выплаты, а от женщин-медиков - еще и за поддержку детей и матерей. "Там есть, над чем нам еще поработать, мы с правительством уже это обсуждаем", - прокомментировал президент. Койки, которые не используются как основные, создают проблему в оплате труда, заметил он и обещал над этим поработать.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"У нас две пандемии: первая - вирусная, вторая - экономическая. И сейчас от экономической ущерб уже значительно больше становится", - констатировал Уйба и перешел к просьбам. Во-первых, республике нужен медцентр диагностики и лечения вирусных заболеваний, проект есть, стоимость большая, сказал он. Еще необходим перинатальный центр. Одной из главных проблем отрасли здравоохранения Уйба назвал износ основных фондов. В республике он просто катастрофический: буквально пять больниц выстроены в 80-е и 90-е, остальные - деревянные. Врио главы региона попросил средства и на это - цифра тоже большая.

Социально-экономическая ситуация очень тяжелая, не скрывал докладчик. Прогноз объема выпадающих доходов составит порядка 19 млрд 800 млн рублей, подсчитал он и попросил помочь из госказны нефтедобывающему региону, пострадавшему от снижения мировых цен на углеводороды. Кроме того, врио главы региона попросил поддержки с дорогами: у 234 населенных пунктов они земляные. "Это совершенно другим образом развернет республику во всем: и в инвестициях, и, естественно, в собираемости налогов, и в социальной сфере. То есть это будет просто новое лицо республики", - аргументировал он.

Социально-экономическая ситуация в Республике Коми очень тяжелая

Среди других проблем, которые федеральный центр мог бы помочь решить финансами, - старый жилфонд. В основном бараки: даже в Сыктывкаре их больше трех тысяч. Такие же деревянные строения - школы и детсады. И на это тоже нужны деньги.

"Если эти 200 млрд мы на эти пять лет найдем, я вас уверяю, что мы 400 млрд вернем доходами", - подытожил врио главы региона. "И инвестиции придут, и бизнес оживет", - добавил он. "Люди на всех сходах говорят: "Донеси до президента, президент не знает, донеси"", - передал Уйба и попросил "помочь обрести новое лицо, новый образ" Коми.

Фото: vesti.ru
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"Конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много", - поддержал глава государства. "Ничего. Глаза боятся, руки делают", - оптимистично ответил собеседник. "Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно, - вспомнил Путин. - И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети". "Поселок Югыд Ва помнит вас, и здание, которое вы строили, мне показали", - сказал Уйба.

Но есть и позитивные тенденции: хорошие инвестпроекты, и нужно их поддержать - сделать все на региональном уровне, чтобы они заработали, считает глава государства. Путин назвал оправданными озабоченности, связанные с сокращениями добычи полезных ископаемых. Но в целом Коми на шестом месте по финансовой самообеспеченности. Поэтому надо работать с бизнесом, создавать условия для новых инвестпроектов, указал он. А чтобы реализовать все планы, особенно по инвестициям, нужна поддержка, согласился президент и обещал дать поручения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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