На Кубани фермер нашел голову древнего божка

Новости

Найденный в лесу Подмосковья мальчик получил травмы, упав с электрички 15:17
Исследование: 84% учителей встречают 1 сентября с оптимизмом 15:15
Британцы выбрали лучшего детектива всех времен 15:10
Московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" в Лиге Европы 15:08
Болельщики "Локомотива" напали на поклонников "Зенита" в московском кафе 15:00
Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск 14:50
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 14:46
Уральца осудили за нападение после просьбы убирать за собакой 14:44
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 14:39
"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России 14:29
В Арктике образовался новый пролив 14:28
Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему 14:28
Путин рассказал о своей работе на стройке в Коми 14:25
2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете 14:19
Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией 14:16
Названы места Москвы, где больше всего клещей 14:04
Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет 14:00
Партия Джукановича не сможет вновь сформировать правительство 13:58
Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник" 13:56
Вышел русский трейлер зообоевика с Меган Фокс "Львица" 13:52
Россия может поделиться с Беларусью опытом по поправкам к Конституции 13:51
Минпромторг сделал сайты торгпредств доступнее для бизнеса 13:48
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:47
В Кремле рассказали об условиях использования силового резерва для помощи Беларуси 13:47
УЕФА продолжит разводить в еврокубках клубы из России и Украины 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 14:37
Рубрика: Общество

На Кубани фермер нашел голову древнего божка

Текст: Анна Юркова
Фото: Армавирский краеведческий музей Фото: Армавирский краеведческий музей
Фото: Армавирский краеведческий музей

Фермер из села Новоурупского Успенского района во время выпаса скота случайно обнаружил редкий артефакт - голову очажного домового божка, высеченную из плотного серого песчаника. Свою находку он передал в Армавирский краеведческий музей.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Под Анапой обнаружили уникальную античную дорогу

- После осмотра места находки мы пришли к выводу, что божок обнаружен на территории аланского городища III века до н. э. - X века н. э., - рассказал корреспонденту "РГ" заведующий отделом археологии, палеонтологии и природы МБУК "Армавирский краеведческий музей" Александр Лопатин. - Мужская голова небольшая, высотой 15 сантиметров, без прически, с утрированно большими ушами, широко раскрытыми глазами, раздутыми ноздрями и плотно сжатыми губами - все вместе производит впечатление сердитого человека. После тщательного поиска аналогий возникло предположение, что артефакт попал в наши края по Шелковому пути.

Любопытно, что похожий божок, но только из мрамора и с рожками, был найден в станице Отрадной. Еще один аналог встречается в Великобритании. В 2012 году при раскопках древнеримского укрепления недалеко от города Дарема ученые наткнулись на античную баню, в которой было обнаружено приочаговое божество. Ученые предположили, что голова принадлежит кельтскому богу Астеноситикусу, который отвечал за воодушевление древних воинов перед боем. Однако армавирский и отрадненский божки выглядят куда более свирепыми.

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России
"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году