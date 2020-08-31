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Текст:   Марина Трубилина 
14:07 31.08.2020

Названы города, где можно накопить на жилье за 1,5 года

Накопить на небольшую квартиру всего за полтора года могут жители некоторых городов-миллионников, сообщает портал "Мир квартир".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты портала нашли самое дешевое жилье в семи городах-миллионниках и подсчитали, за какой срок может накопить на эту недвижимость житель со средней зарплатой. При этом подразумевается, что на покупку квартиры он откладывает зарплату полностью.

Фото: Владимир Казионов
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Быстрее всего отметить новоселье могут самарцы и ростовчане. В Самаре самая дешевая квартира стоит 640 тысяч рублей. Жилье площадью 18 кв.м с видом на реку находится на верхнем этаже кирпичной пятиэтажки. При средней зарплате в 35,8 тысячи рублей заработать на него местный житель может за 1,5 года.

Похожая квартира площадью 17,5 кв. м на последнем этаже кирпичной пятиэтажки в Ростове-на-Дону стоит 730 тысяч рублей. Но и зарплаты здесь выше - в среднем 40,3 тысячи рублей. Так что в Ростове копить на жилье придется тоже 1,5 года.

Чуть дольше нужно зарабатывать на жилье в Омске - "однушка" в 16 кв.м с косметическим ремонтом в доме 1994 года постройки стоит здесь 700 тысяч рублей. При средней зарплате в 35,4 тысячи на нее можно накопить примерно за 1 год 8 месяцев. Столько же будет собирать на покупку недвижимости нижегородец со средней зарплатой в 35,1 тысячи рублей. Самое дешевое жилье в 20 "квадратов", причем в центре Нижнего Новгорода, стоит 690 тысяч рублей.

Фото: Нина Рузанова
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Жителям Новосибирска (средняя зарплата - 35 тысяч рублей), Екатеринбурга (38,4 тысячи) и Воронежа (33,9 тысячи) нужно будет собирать на жилье около 1 года 10 месяцев. Причем новосибирец, накопив за это время 774 тысячи рублей, сможет купить 18-метровую "однушку" без отделки в трехэтажной новостройке, где для владельца даже предусмотрено парковочное место во дворе. Екатеринбуржец, скопив 850 тысяч, сможет купить квартиру в 18 кв.м в пятиэтажке 1960-х годов. А воронежец за 730 тысяч рублей приобретет всего лишь студию в 12 кв.м на первом этаже пятиэтажки.

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