Новый корабль "Павел Державин" провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Стрельбы прошли в рамках государственных испытаний корабля, построенного специально для Черноморского флота.

Кроме того, прошел проверку комплекс постановки помех ближнего рубежа ПК-10 - его снаряды выполняют роль ложных целей, защищая корабль от управляемого оружия противника с радиолокационными или оптическими системами наведения.

После завершения госиспытаний корабль войдет в состав Черноморского флота и будет базироваться в Новороссийске.

Справка "РГ"

"Павел Державин" - третий корабль проекта 22160, разработанного в Северным проектно-конструкторским бюро (г. Санкт-Петербург). Построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны. В этом проекте впервые в РФ реализована модульная система морского вооружения. В состав ЧФ уже вошли два патрульных корабля этой серии "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".