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31.08.2020 13:39
Рубрика: Происшествия

В Астрахани вынесли приговор экс-главе регионального минстроя

Текст: Наталья Коротченко

Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего министра региона Василия Корнильева к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей за присвоение и "отмывание" средств, выделенных на госпрограмму "Развитие транспортной системы".

Фото: GettyImages
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Как сообщает астраханская облпрокуратура, созданной экс-чиновником ОПГ похищено свыше 662 миллиона рублей. Кроме того, бывший министр незаконно подписал документы на выделение 19 млн рублей из облбюджета по агентскому договору.

По сведениям облпрокуратуры, экс-глава регионального минстроя в 2017 году в целях хищения бюджетных средств организовал преступную группу с участием руководителей трех организаций по ремонту автодорог: "Астраханьавтодор", "Астрастрой и "Жилстройтранс", которые обналичивали деньги через подставные фирмы по поддельным договорам.

Соучастники чиновника признаны виновными в присвоении и легализации средств в особо-крупном размере и получили от 5 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами от 400 до 900 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что приговор не вступил в законную силу: подсудимые имеют право его оспорить.

Как писала РГ, Василий Корнильев ушел в отставку с поста министра 9 августа 2018 года, и в тот же день был задержан по делу о присвоении и растрате бюджетных средств, а, спустя два дня арестован.

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