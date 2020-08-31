В Крыму в Черном море утонул 14-летний ребенок

У побережья пляжа "Савита" в поселке Николаевка Симферопольского района утонул 14-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Сообщение об исчезновении вошедшего в море ребенка поступило в службу спасения вечером 29 августа. Спасатели обследовали береговую линию протяженностью два километра и акваторию в радиусе полукилометра.

Утром 30 августа в 50 метрах от берега на глубине трех метров водолазы обнаружили тело юноши.

По данным МЧС Крыма, за минувшую неделю в регионе на воде погибли 12 человек.