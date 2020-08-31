В Ростовской области чествуют ветеранов-победителей Японии

2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. От имени советского правительства подпись под документом поставил генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Крупнейшая война в истории человечества завершилась.

Танковые соединения Советской армии во время перехода через Большой Хинган в августе 1945 года. Фото: РИА Новости

Участником исторических событий стал житель Ростовской области Андрей Паршуков. В 1944 году его - 17-летнего паренька из поселка Малый Сурзун Новосибирской области призвали в Красную Армию. Местом службы стал 189-й саперный батальон. 20 августа 1945 года он отличился при обезвреживании минных полей Квантунской армии и лично разминировал 45 противотанковых мин. Более того - трое суток в составе взвода отражал атаку противника. За стойкость и мужество был награжден медалью "За боевые заслуги", а медаль "За отвагу" Андрею Федоровичу вручили за наведение понтонной переправы через реку Янцзы - при отступлении японцы взорвали стратегический мост.

На Дону с уважением относятся к ветеранам - в честь 75-летия Победы отважного сапера обеспечили бесплатной сотовой связью. Ему вручили мобильный телефон и сим-карту, в которую занесены все необходимые номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним социального работника и шефствующего добровольца.

- При определении оператора для подключения сотовой связи используется индивидуальный подход. Специально уточняется, каким оператором пользуется семья ветерана и связь какого оператора лучше покрывает территорию его проживания. На основе этого волонтер получает сим-карту и приносит телефон с выбранным поставщиком связи, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Отметим, что в Ростовской области ветеранам планируется раздать 1711 телефонов, а по стране бесплатной телефонной связью будут обеспечены 52 тысячи участников Великой Отечественной войны.

Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" также получил Владимир Лаврентьев. В 18 лет уроженец Таганрога ушел на фронт. После трехмесячной подготовки в Харьковском военном училище служил в составе 92-го разведывательного батальона, был тяжело ранен, но вернулся в строй - уже в 5-й танковый корпус 22-й гвардейской танковой бригады. Вел разведку боем, уходил в глубокий тыл врага. Освобождал Украину, прошел почти Европу: Австрию, Венгрию, Чехословакию. День Победы встретил в бою под Прагой, сражаясь с формированием армии генерала Власова.

- Мы делали это ради Родины, ради России, ради жизни людей, которые остались на оккупированной территории, - вспоминает ветеран. - Мы никогда виду не показывали, страшно или не страшно. Никогда не думали, убьют или нет. В голове этого не было…

В августе 1945 года Владимир Лаврентьев принял участие в японской кампании - брал Мукден, Дайрен и Порт-Артур. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета" и медалью "За отвагу". После демобилизации восстанавливал разрушенную войной промышленность. Закончил свою трудовую деятельность в 1995 году помощником председателя главного управления Центрального банка РФ по Ростовской области.

Как отметил Вадим Артемов - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и ветераны боевых действий, труженики тыла находятся на особом контроле органов исполнительной власти.