В "Ушаковке" вручили дипломы 245 первоклассным специалистам

245 первоклассных специалистов морской отрасли сегодня покидают стены Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова. Этот вуз является крупнейшим учебным заведением водного транспорта и единственным высшим учебным заведением на юге России, выпускающим морских специалистов для судоходных компаний, судостроительных и судоремонтных заводов, предприятий водного транспорта, портов и транспортных терминалов.

Для новоиспеченных судоводителей и судомехаников этот день действительно - долгожданный. И это не просто фигура речи, ребятам только за последние полгода пришлось многое пройти на пути к сегодняшнему дню. Так резко вмешавшаяся в нашу жизнь пандемия заставила понервничать. Достаточно сказать, что некоторых выпускников она застала в море, и сойти на берег тогда, когда было запланировано, просто не получилось. Они, как и многие выпускники-2020, сдавали экзамены в режиме онлайн, но только не сидя дома, а прямо на рабочем месте - на судне, за тысячи километров от родных берегов.

По словам командиров, один из ребят поставил своего рода рекорд, продолжительность его рейса из-за пандемии составила около 11 месяцев. Но, несмотря ни на что, с текущей сессией справился и уже, находясь дома, успешно вышел на ГОСы и защиту дипломов. Кстати, перед преподавателями тоже вставали новые задачи. У судомехаников выпускная квалификационная работа - это проект, содержащий сложный чертеж с целой системой допусков и посадок. Поэтому к защите напряженно готовились не только курсанты, но и управление информационных технологий университета, делая все необходимое, чтобы преподаватели могли оценить уровень подготовленного проекта. Особенно выделили работы на тему "Диагностика двигателей внутреннего сгорания". Они были интересны тем, что защищались ребята, отлично знавшие материал не только в теории, но и на практике, в прямом смысле слова, работавшие с такими двигателями на судах. Учитывая все трудности последних месяцев, нынешних выпускников ничуть не огорчил тот факт, что они получают диплом не в мраморном зале университета, а по строгому графику, в аудиториях, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

Судомеханический факультет вручил сегодня 123 диплома, из них девять красных - предмет особой гордости и преподавателей, и курсантов. У этой великолепной девятки вообще много достижений, их фамилии на слуху у преподавателей и командиров: Олег Ворона, Сергей Матияш, Михаил Кухарец, Роман Горшенев, Юрий Пакшин, Кирилл Плотников, Никита Ковригин, Евгений Орава, Денис Трофимлюк. Все они принимали активное участие в научно-практических конференциях, получали повышенную академическую стипендию за отличную учебу и участие в общественной жизни университета.

Для всех ребят, которые получают сегодня дипломы, за годы учебы университет стал вторым домом! Позади осталось много ярких и незабываемых моментов. Сегодняшние выпускники не понаслышке знают, что такое слаженная работа в команде, уважение товарищей и дисциплина. Каждый из них уже сформировался как профессионал высочайшего класса, как всесторонне развитая личность. 122 штурмана сегодня выпустил факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения, у 15 дипломы с отличием!

Максим Рудиков, выпускник ФЭВТиСВ: "Эти годы были очень насыщенными. Сильнейшее впечатление осталось от первой практики, особенно от похода на ялах. У нас был очень сильный преподавательский состав, которому хочется сказать огромное спасибо. Первокурсникам желаю успехов в овладении сложной, но интересной профессией, учите английский язык, вам это очень пригодится".

Многие из тех, кто получил сегодня диплом, уже знают, куда пойдут работать. Высокий уровень подготовки специалистов "Ушаковки" давно ценят все крупнейшие мировые судоходные компании. Нынешние выпускники вуза только поддержат эту высокую планку. Отправляя их в большое плавание, преподаватели желали одного: преумножать славные традиции Российского флота, российских моряков и помнить, чему научили в стенах родной альма-матер. Семь футов под килем и попутного ветра, пусть выпускников вуза хранит святой праведный воин Федор Ушаков!