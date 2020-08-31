Житель Кубани накопил штрафов за нарушения ПДД на 400 тысяч рублей

В Абинском районе Краснодарского края местный житель поставил своеобразный антирекорд, накопив больше сотни неоплаченных штрафов. Как сообщили в ГУ УФССП региона, общая сумма взысканий превысила 400 тысяч рублей.

- В ходе рейда сотрудников ГУ ФССП Краснодарского края судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство должника. Мужчина продолжал ездить на автомобиле, игнорируя крупную задолженность. Вычислить его удалось с помощью мобильного комплекса "Дорожный пристав", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Штрафы кубанцу выписали за разные нарушения правил дорожного движения, большинство из них пришло с камер фото- и видеофиксации. В итоге, после ареста машины мужчина быстро оплатил взыскания и смог вернуть транспортное средство.