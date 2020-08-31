Житель Кубани накопил штрафов за нарушения ПДД на 400 тысяч рублей

Новости

В Москве задержаны руферы, забравшиеся на высотку на Кудринской площади 12:02
Жители Москвы и Подмосковья получили бонусы от платежной системы "Мир" 11:53
Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса 11:50
С 1 сентября в Москве откроются около 450 пунктов вакцинации от гриппа 11:38
Президент Lucasfilm: "Звездным войнам" нужно больше женщин 11:37
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией 11:28
С 1 сентября Московский зоопарк изменит режим работы 11:27
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу 10:57
Москвичам пообещали самый жаркий в XXI веке последний день лета 10:55
СМИ: "Циркон" запустят с борта "Адмирала Горшкова" в сентябре 10:51
В Кремле опровергли заявления о "неотвеченном" звонке Путина Трампу 10:34
Зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году 10:34
На Ленинградской АЭС запущен новый энергоблок 10:33
Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг 10:26
Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе 10:14
Малиновский опроверг уход из "Аталанты" после подписания Миранчука 10:07
Пятилетняя девочка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей 09:54
"Даллас" обыграл "Колорадо" несмотря на дубль Ничушкина 09:53
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель 09:42
"Барселона" ежедневно штрафует Месси на 110 тысяч евро за прогулы 09:36
В Москве проводится проверка по факту избиения блогера Егора Жукова 09:35
Милиция сняла оцепление у резиденции Лукашенко в Минске 09:27
Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В Москве в понедельник воздух прогреется до +30 08:45
На территорию МИД Японии упал радиозонд 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 11:04
Рубрика: Происшествия

Житель Кубани накопил штрафов за нарушения ПДД на 400 тысяч рублей

Текст: Михаил Сухарев

В Абинском районе Краснодарского края местный житель поставил своеобразный антирекорд, накопив больше сотни неоплаченных штрафов. Как сообщили в ГУ УФССП региона, общая сумма взысканий превысила 400 тысяч рублей.

Фото: iStock
На Урале водитель оплатил штраф после ареста смарт-часов

- В ходе рейда сотрудников ГУ ФССП Краснодарского края судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство должника. Мужчина продолжал ездить на автомобиле, игнорируя крупную задолженность. Вычислить его удалось с помощью мобильного комплекса "Дорожный пристав", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Штрафы кубанцу выписали за разные нарушения правил дорожного движения, большинство из них пришло с камер фото- и видеофиксации. В итоге, после ареста машины мужчина быстро оплатил взыскания и смог вернуть транспортное средство.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель
Климатолог заявила о высокой вероятности суровой зимы в России
Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств