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31.08.2020 13:30
Рубрика: Общество

Минюст утвердил статус нацпарка "Зигальга"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба объединённой дирекции национальных парков Фото: Пресс-служба объединённой дирекции национальных парков
Фото: Пресс-служба объединённой дирекции национальных парков

В Минюсте РФ зарегистрировано "Положение о национальном парке "Зигальга", которым на его территории вводится особый режим охраны. В ближайшее время с документом познакомят жителей приграничных к заповеднику населенных пунктов Тюлюк, Верх Катав, Меседа и Александровка, сообщили в понедельник в объединённой дирекции национальных парков.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
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- В частности, на территории "Зигальги" запрещается заготовка древесины не для собственных нужд местных жителей, охота и любая деятельность, нарушающая почвенный покров, - пояснил директор объединённой дирекции национальных парков "Зигальга" и "Таганай" Алексей Яковлев. - В заповеднике запрещено находиться с оружием, орудиями охоты и вылова.

Положением устанавливается дифференцированный режим охраны: допускается ведение научной работы и экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, а также ликвидация чрезвычайных ситуаций. Рекреационная зона национального парка предназначена для развития экологического туризма, именно там пройдут маршруты для посетителей.

Справка "РГ":

Зигальга - один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком "Зюраткуль", Южно-Уральским заповедником и природным парком "Иремель", нацпарк "Зигальга" образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянной охраной будут древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.

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