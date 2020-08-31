Руководство челябинского завода заподозрили в хищении 285 миллионов

В отношении должностных лиц известного в Челябинске тракторного завода возбуждено уголовное дело о хищении 285 миллионов рублей. Федеральные средства в рамках госконтракта были перечислены предприятию для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, однако контракт так и остался неисполненным, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

Как пояснили в надзорном ведомстве, государственный контракт между Минпромторгом РФ и "ЧТЗ-Уралтрак" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") был заключен в 2014 году. Однако очень скоро работы "забуксовали" - третий этап госконтракта был выполнен с опозданием на 485 дней, а выполнение четвертого и вовсе оказалось невозможным, поскольку требований технического задания предприятие так не достигло.

- В результате умышленных действий неустановленных должностных лиц "ЧТЗ-Уралтрак" государственный контракт не исполнен, а бюджету РФ причинен ущерб в особо крупном размере, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на особый контроль, отметили в надзорном ведомстве.