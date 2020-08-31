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Рубрика: Происшествия

Уральца осудили за нападение после просьбы убирать за собакой

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Екатеринбурга, напавший на сделавшего ему замечание мужчину, проведет три года в колонии.

Дело, которое рассмотрел сегодня Кировский районный суд, началось этой зимой, в январе. Вечером мужчина вышел во двор, подкачать колеса у машины, и заметил фигуранта с женой, которые выгуливали пса.

Фото: iStock
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"Он вежливо поинтересовался у них, убирают ли они за своим питомцем. Хозяин животного отреагировал резко, начал материться, выхватил из кармана предмет, похожий на нож. Опасаясь за свою жизнь, автовладелец распылил в сторону оппонента газовый баллончик и побежал домой. Но вновь вышел во двор, когда сработала сигнализация: беспокоился, что мужчина и женщина могут повредить авто", - рассказала официальный представитель свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Женщина схватила пострадавшего за руки и держала его, а тем временем ее муж нанес ему удар в правый бок в область ребер. С колото-резанным ранением автомобилиста увезли в больницу.

Нападавшего суд признал виновным по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к трем годам в колонии общего режима. "Также частично удовлетворено исковое заявление потерпевшего, в его пользу с подсудимого взыскано свыше 190 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре.

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