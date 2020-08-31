В Челябинске водителям трамваев запретили "обилечивать" пассажиров

В Челябинске прокуратура вынесла предостережение руководству горэлектротранспорта за возложение на водителей трамваев дополнительных обязанностей по взиманию платы за проезд. Нарушения были выявлены на нескольких маршрутах, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства на водителей трамваев наряду с основной работой возлагались дополнительные обязанности по "обилечиванию" пассажиров с применением контрольно-кассового терминала,- сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Ответственность за сбор платы за проезд возлагалась на водителей без их согласия, какого-либо документального распоряжения и оформления дополнительных соглашений к трудовым договорам.

Ранее в горэлектротранспорте пояснили свое "нововведение" нехваткой кондукторов из-за которого могло произойти сокращение выхода на линию подвижного состава. После внесения прокурорского представления нарушения трудовых прав вагоновожатых пресечены, отметили в прокуратуре.