Видео: В Екатеринбурге из-за пожара обрушилась кровля хладокомбината

Сегодня около девяти утра случился пожар на хлебомакаронном комбинате СМАК в Екатеринбурге на улице Свердлова.

По информации МЧС, загорелся кабель двухэтажном цехе. До прибытия подразделений из здания вышли 250 человек, данных о пострадавших к этому часу не поступало. Огнеборцы продолжают тушение.

"Предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 "квадратов", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

На месте происшествия развернули штаб. Созданы два участка тушения: один внутри здания, другой на крыше. С помощью специнструмента пожарные вскрывают конструкции кровли.