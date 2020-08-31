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31.08.2020 13:02
Рубрика: Экономика

Центры занятости могут перейти на федеральный стандарт работы

Текст: Алексей Дуэль

Работа всех центров занятости в российских регионах должна вестись на одинаково высоком уровне при использовании единой цифровой платформы. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на совещании партии Единая Россия, посвященном государственной политике в сфере повышения уровня занятости населения.

Фото: iStock
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"Центры занятостей во всей стране должны работать на едином высочайшем уровне, - сказал министр. - Они должны использовать единую цифровую платформу. Для этого, возможно, надо будет перевести центры занятости из регионального подчинения в федеральное".

Во время первой фазы коронакризиса, добавил министр, ведомство не могло оперативно получать информацию с мест - данные из каждого региона надо было собирать и обобщать буквально в ручном режиме. Кроме того, такая практика позволит службам занятости подняться над уровнем региона и искать людей не только для работы на местных предприятиях.

"Программы центров занятости морально устарели, - согласился руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. - Например, практика привлечения безработных к общественным работам позволяет обеспечить доход, но не ведет к постоянной занятости. Главный акцент должен быть сделан на переобучении по актуальным профессиям, стимулирование к открытию собственного дела".

По словам Неверова, "Единая Россия" полагает возможным уже в осеннюю сессию выйти в Госдуму с законопроектом по этой теме.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Котяков: Безработным надо предлагать также вакансии в других регионах

"При переобучении безработных надо задействовать не только программу World skills, но и возможности других образовательных учреждений, - добавил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. - Мы считаем, профессиональная переподготовка должна снова вернуться на федеральный уровень. Когда в 2011 году это стало полномочием регионов, финансирование программ значительно сократилось".

Подобного мнения придерживаются и в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

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