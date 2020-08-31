Росимущество направит в бюджет свыше 538 млрд рублей

В этом году доходы Росимущества, по прогнозам, превысят 538 млрд рублей. Это на 12% превышает показатели 2019 года. По итогам прошлого года план по доходам, установленный законом о федеральном бюджете, агентство выполнило на 100,7% - в федеральный бюджет поступило около 474 млрд рублей. Это на 39% больше, чем в 2018 году. При этом от распоряжения земельными участками и имуществом (без учета приватизации) в бюджет поступило на 28% больше средств.

Основную часть поступлений составляют дивиденды от крупнейших госкомпаний. Росимущество и минфин занимают единую позицию при формировании дивидендной политики госкомпаний - обеспечить направление на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО. Учитывая, что пандемия оказала негативное влияние на разные сферы экономики, агентство взвешенно подходит к каждому решению, принимая во внимание в какой отрасли работает та или иная компания.

Доходы от аренды федерального имущества и продажи земельных участков в 2020 году ожидает отрицательная динамика с учетом проводимой агентством работы по предоставлению льгот в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

По предварительной оценке Росимущества, поступления от аренды федерального имущества и продажи земельных участков составят около 12 млрд руб.

При этом, если по итогам 2019 года план по поступлениям от продажи акций в рамках "массовой" приватизации исполнен не был, то на сегодня годовой план уже выполнен на 97% (в федеральный бюджет поступило 3,5 млрд рублей).

В рамках приоритетной задачи по созданию универсальной системы учета и управления федеральным имуществом агентство принимает меры для обеспечения полноты, достоверности и актуальности данных о федеральном имуществе, повышения прозрачности системы управления имуществом. Прошлый год стал рекордным по наполняемости реестра федерального имущества, учтено около 240 тысяч объектов, прирост по отношению к 2018 году составил 106%. На 28 августа количество учтенных объектов превышает 2,4 млн.

Сейчас Росимущество в рамках утвержденной в 2019 году дорожной карты с Федеральным казначейством по переходу на взаимодействие в электронном виде совместно с коллегами из казначейства прорабатывает подходы к обеспечению соответствия сведений. Кроме того, агентство проводит масштабную работу по повышению эффективности администрирования доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом. Так, принимаются меры по наполнению актуальными данными о начислениях и поступлениях в бюджет информационной системы, позволяющей обмениваться сведениями с Федеральным казначейством в автоматизированном режиме.

Для выявления неиспользуемого или используемого неэффективно федерального имущества Росимущество разрабатывает программный модуль "Единый профиль объекта". Он призван обеспечить полноту и достоверность данных о федеральных объектах и земельных участках на основании обработки и обогащения данных из различных источников, в том числе из региональных геоинформационных систем. "Единый профиль объекта" начнет работать в пилотных регионах уже в 2021 году. Его разработка - одно из направлений по созданию универсальной системы учета и управления федеральным имуществом, повышению его прозрачности, разрабатываемой ведомством.

"Безусловно, мы видим положительные результаты работы ведомства, принимаемые меры для повышения эффективности управления федеральным имуществом в целом. В том числе нельзя не отметить работу, которую мы проводим совместно с коллегами из Росимущества над формированием единой методологической основы управления имуществом, не только федеральным, но и имуществом субъектов РФ и муниципальных образований", - отметил директор Научно-образовательного центра "Управление государственным имуществом" РАНХиГС Иван Данилов.