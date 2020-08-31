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31.08.2020 08:00
Рубрика: Общество

Роскачество обнаружило в "Докторской" колбасе фрагменты слюнных желез

Текст: Ольга Игнатова
Роскачество по просьбам потребителей повторно исследовало любимую россиянами "Докторскую" колбасу. Для проверки взяли продукт от шести торговых марок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты оценили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), а также различных красителей и антибиотиков.

Фото: iStock
В каких привычных нам продуктах питания кроется подвох

В целом все исследованные образцы соответствовали требованиям Технического регламента. На предприятиях, где они производились, не был нарушен производственный контроль и соблюдались санитарно-гигиенические требования. Согласно результатам испытаний, колбаса производится в стерильных условиях. Однако в одном образце популярной колбасы эксперты нашли субпродукты, а именно фрагменты слюнных желез, наличие которых не предусмотрено ГОСТом. Продукт также имел кисловатый запах и выраженный кислый вкус, на разрезе наблюдались множественные точечные вкрапления бледно-розового цвета. Пи этом производитель исправил все нарушения, выявленные в прошлом исследовании. Следов антибиотиков (пенициллина) при повторной проверке не обнаружено.

Не выявили эксперты посторонние ДНК и у другого производителя. Ранее в его "Докторской" колбасе, которая очень популярна у россиян, была обнаружена ДНК лошади и антибиотики. Но не все производители готовы исправлять свои ошибки. Некоторые никак не могут отказаться от использования антибиотиков.

Так, в продукте еще одной популярной марки в результате повторных испытаний обнаружен антибиотик бензилпенициллин (пенициллин). Превышения норм законодательства нет, но продукция, в которой выявлены антибиотики даже в следовых количествах, лишается возможности претендовать на российский Знак качества.

Детали обновленного исследования читайте на портале Роскачества.

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