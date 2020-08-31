Россия может поделиться с Беларусью опытом по поправкам к Конституции

Если Минск обратится с соответствующей просьбой, Россия может поделиться опытом подготовки поправок в Основной закон, заявили в Кремле. Но суть поправок в любом случае определит сама Беларусь.

"Этого нельзя исключать, конечно, почему не делиться опытом, тем более, что он свежий, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но пока таких просьб не было. "Конечно, Россия в данном случае не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующего обращения наших белорусских коллег и союзников", - уточнил Песков.

"Технологии голосования - это вторично, первично - это суть поправок в Конституцию, которые отвечают требованиям времени, отвечают суверенным особенностям государства и так далее, и главное - это уровень поддержки населением результатов экспертной работы, которая проводилась не один день", - заметил представитель Кремля.

"Это путь сложный, он может быть более или менее растянут по времени, но это, безусловно, очень сложная экспертная работа, и, конечно, она имеет особенности от страны к стране", - сказал Песков.

На вопрос о том, могла бы Россия что-то посоветовать Беларуси по сути поправок, пресс-секретарь президента ответил: "Суть поправок определяется Беларусью. Потому что это Конституция Беларуси. Здесь Россия не имеет право никак вмешиваться".