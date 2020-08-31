Россияне стали меньше тратить на алкоголь

В этом году россияне стали реже покупать алкоголь. В январе-августе средний чек составил 447 рублей, что на 14 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года.

Основное падение продаж было отмечено весной. И связывают это с распространением коронавируса. Если в середине марта россияне покупали алкоголя чуть больше, чем в прошлом году, то к середине апреля продажи резко снизились, потом понемногу начали восстанавливаться. Но до сих пор не достигли уровня прошлого года. При этом алкоголь подешевел на 2 процента.

Больше всего просели продажи шампанского - сразу на 30 процентов. Крепкий алкоголь - водка, коньяк, настойки, ром, джин, виски, бренди, текила, абсент, бальзам, ликер, наливка - тоже употреблялся реже - его продажи снизились на 13 процентов. При этом цена на такие напитки выросла на 8 процентов. Россияне перешли на пиво (подешевело на 4 процента) и вино (подорожало на 8 процентов).

Анализ рынка спиртного проводила компания "Такском". Всего проанализировано более 22 миллиардов кассовых чеков.