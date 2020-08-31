Основное оружие перспективных авиационных комплексов - гиперзвуковые и крылатые ракеты различной дальности и различного назначения. Однако останутся в арсенале и бомбы, давно ставшие "умными" и по своим системам наведения ни в чем не уступающие ракетам.

Применение корректируемых авиабомб - сокращенно КАБ - значительно повышает эффективность ударов с воздуха и сводит к минимуму число случайных жертв. Наиболее известна в отечественных Воздушно-космических силах бомба КАБ-500, принятая на вооружение еще в 1975 году. С тех пор она ничуть не устарела. Наоборот, после ряда модернизаций стала одной из самых совершенных и эффективных в мире.

Последняя модернизация - КАБ-500С, выпуск которых начался уже в XXI веке. Бомба имеет корпус сложной формы, образованный несколькими цилиндрическими и коническими деталями. Так, головной обтекатель состоит из двух конических поверхностей, а центральная часть корпуса выполнена в виде цилиндра. Для обеспечения требуемых аэродинамических характеристик бомба получила набор плоскостей. На головном обтекателе крепятся Х-образные стабилизаторы, в хвосте - крылья с рулями. Размах крыла - 750 мм. Боевая часть оснащена контактным взрывателем с тремя видами замедления, что позволяет настраивать бомбу на взрыв непосредственно при контакте с целью или с некоторой задержкой, после проникновения внутрь объекта.

Бомба КАБ-500С получила новую систему управления, основным элементом которой является навигационная система ПСН-2001. Она принимает сигналы спутниковых навигационных систем, обрабатывает информацию и выдает данные о необходимых поправках к траектории полета бомбы.

КАБ-500С применяется по принципу "сбросил-забыл". Предназначена для поражения стационарных наземных и надводных целей типа складов, военно-промышленных объектов, кораблей на стоянках в любое время суток и при любой погоде. КАБ-500С обеспечивает поражение целей, координаты которых заранее известны, либо могут быть заданы с борта носителя в процессе подготовки к сбросу.

Помимо КАБ-500С на вооружении находятся бомбы КАБ-500Кр с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения и особо мощные полуторатонные КАБ-1500ЛГ-Пр с проникающей боевой частью и лазерной гиростабилизированной головкой самонаведения.

Отечественные авиабомбы просты в изготовлении и неприхотливы в эксплуатации

Новейшей корректируемой авиабомбой можно считать КАБ-250. Она проектировалась специально под самолет пятого поколения Су-57, который еще только предполагается принять на вооружение Воздушно-космических сил.

Бомба отличается несколько необычной вытянутой формой корпуса. Это сделано, чтобы применять КАБ-250 из внутрифюзеляжного отсека вооружения. Впрочем, предусмотрено применение с других самолетов - Су-32, Су-34 и Су-35 с внешней подвески.

В носовом приборном отсеке авиабомбы устанавливается достаточно простая тепловизионная головка самонаведения с дальностью действия 2-3 км, в которую перед отделением авиабомбы вводится эталонное изображение цели и ее координаты. После сброса за счет крыльев и имеющейся скорости бомба направляется к цели, корректируя траекторию при помощи рулей. На этом этапе управление осуществляется спутниковой системой наведения. На дальности 2-3 км включается инфракрасная головка самонаведения с заранее загруженным изображением цели. На сравнительно небольшом расстоянии от цели эта ГСН берет на себя управление бомбой и обеспечивает максимально точное поражение заданного объекта.

Помимо бомб, применяемых преимущественно по наземным объектам, есть корректируемые авиабомбы, созданные специально для уничтожения надводных и даже подводных целей. Например, КАБ "Загон-1" в состоянии находить и ликвидировать подводные лодки противника на глубинах до 150 метров и при волнении моря в 6 баллов. Данная бомба лучшим образом подходит для применения в заливах, фиордах, других районах, в которых применение другого управляемого вооружения затруднено. При применении против подводных целей сброс бомбы осуществляется на парашюте. В тот момент, когда бомба касается поверхности, она отделяется от него, погружается и движется к цели за счет гравитации, наличия системы управления движением и активной гидроакустической пеленгации подводных целей. По имеющейся информации, КАБ "Загон-1" унифицирована для применения с противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142МЭ, а также с вертолетов Ка-28.

Стоит отметить, что отечественные авиабомбы весьма привлекательны по критерию "стоимость-эффективность", просты в изготовлении и неприхотливы в эксплуатации. Производящиеся сегодня в России КАБ не требуют какого-либо специального технического обслуживания и контроля.

Умнеют не только бомбы, но и их носители. Например, глубоко модернизированный Су-25СМ оснащен новым прицельно-навигационным комплексом "Барс" и аппаратурой для работы с системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это позволило добиться высокоточной стрельбы даже неуправляемыми ракетами, а также использовать ракеты с лазерной головкой самонаведения - Х-25МЛ и Х-29Л.

А установка на фронтовом бомбардировщике Су-34 лазерного телевизионно-прицельного комплекса "Платан" дала возможность обеспечить высокую точность попадания в цель даже свободнопадающих авиационных бомб, которых в арсеналах Воздушно-космических сил более чем достаточно.