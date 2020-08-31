Российско-сербская экспедиция завершила исследования в Герцеговине

Российско-сербская экспедиция успешно завершила двухдневное путешествие в Герцеговину, в рамках которого документировалось русское культурно-историческое наследие в данном регионе. Группу возглавлял ректор Университета в Восточном Сараево Милан Кулич, в нее входили представители указанного ВУЗа: проректор Сандра Иванович, декан философского факультета Драга Мастилович, замдекана богословского факультета Дарго Джого, а также корреспондент "Российской газеты", член Русского географического общества (РГО) Александр Борисов.

В первый день ученые посетили город Мостар, монастырь Житомислич, село Пребиловцы, о чем "РГ" писала ранее. На вторые сутки экспедиция отправилась в сторону Требине, расположенного на юге Республики Сербской на границе трех государств - Боснии и Герцеговины, Черногории и Хорватии. Его история восходит к античности, а название, возможно, происходит от славянского термина тербыни - "очищенная земля, раскорчеванное место". Король Югославии Александр I Карагеоргиевич так говорил о нем: "В Требине рождались герои, мученики и поэты - три самые чистые капли крови человеческой. Этот исторический город испокон веков - малая, но гордая застава Отечества, достойный хранитель веры в наш идеал и нашу миссию". Здесь в монастыре Херцеговачка Грачаница захоронен легендарный поэт, писатель и дипломат Йован Дучич (1871 - 1943), запечатлевший в своих произведениях следующую мысль: "Восточные православные народы считали Россию будущей спасительницей, наделенной миссией, равной миссией Христа, призванной освободить порабощенные народы и вернуть свет тем, кто во мраке ожидал Спасителя в образе русского царя".

Монастырь Тврдош

В четырех километрах северо-западнее Требине располагается монастырь Тврдош, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. По одному из преданий, он был основан римским императором Константином и его матерью Еленой, о чем свидетельствуют остатки церкви 4-го века. Однако многие историки утверждают, что все же его основателем следует считать сербского короля Милутина, предполагая, что это произошло на рубеже 13-14 веков. Дарко Джого отмечает, что именно здесь принял постриг святой Василий Острожский - один из самых почитаемых на Балканах святых. Сегодня монастырь Тврдош процветает: при нем успешно функционирует одна из лучших виноделен страны.

Монастырь Дужи

Монастырь Дужи расположен в 10 километрах к юго-западу от Требине, посвящен Покрову Пресвятой Богородицы, основан в XVI веке. Являясь центром епархии и местом притяжения православного населения, он получал всестороннюю поддержку со стороны знаменитых уроженцев Герцеговины, состоявших на службе в России. Так, например, ближайший сподвижник Петра Великого граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич содействовал развитию этого духовного центра Герцеговины.

В 1857 году русский консул Александр Гильфердинг впервые посетил Герцеговину. По результатам визита он сообщил в Санкт-Петербург о чудесном монастыре и его нуждах, а позднее отразил накопленные впечатления в отдельной главе своей книги "Босния, Герцеговина и Старая Сербия". По мнению дипломата, "лучшей обители, братии более трудолюбивой, ревностной и попечительной о просвещении народа не было во всей Герцеговине и Боснии".

Согласно историческим свидетельствам, российская императрица Мария Александровна, супруга Александра II, лично пожертвовала 1500 рублей на восстановление монастыря после очередного его разграбления турецкими войсками. Она также передала в дар, отлитый в России колокол, громогласное звучание которого в 1860 году, впервые после Косовской битвы (1389 год) и освоения данных просторов турками, свидетельствовало о стремлении православного населения освободиться от османского гнета. Он и по сей день пробуждает своим неподражаемым звучанием Герцеговину, напоминая об особых духовных связях между сербским и русским народами.

В 1926 году в монастыре появились белые эмигранты, бежавшие из России от ужасов гражданской войны и красного террора, один из них - Николай Руженцов, принявший монашеский постриг в Герцеговине в 1924 году, стал даже в 1928 году игуменом Дужи.

Русских монахов сербы очень любили за привнесенные ими в эти места культуру, знания и трепетное отношение к вере: привезенная из России икона "Распятие Иисуса Христа" продемонстрировала свою чудотворность и стала одним из главных достояний Дужи. В 1935 году монахи расписали стены местной церкви в новом русском стиле, но, к сожалению, те изображения не сохранились до наших дней.

В годы Второй мировой войны на территории Югославии в антифашистском движении произошло отчетливое разделение на партизан-коммунистов и четников, сторонников монархического устройства государства, отголоски которого в сербском обществе наблюдаются и по сей день. При этом некоторые представители партизан увидели угрозу в монахах из царской России. 22 декабря 1941 года коммунисты, заставив предварительно выкопать себе братскую могилу неподалеку от монастыря в окрестном лесу, при помощи холодного оружия зверски убили 80-летних монахов - Евгения (Чернаецкого), Михаила (Соколова) и Петра. Следует рассказать и о превратностях судьбы. Так, четники, выдворив из Герцеговины основные части партизан, превратили монастырь Дужи в тюрьму и место истязания уже сторонников коммунизма.

По имеющимся в монастыре сведениям, Николаю Руженцову удалось выжить в годы Второй мировой войны, и он перебрался в одно из скандинавских государств, возможно, в Швецию, где продолжил служение Богу.

Послушница монастыря, хранительница всех его тайн и исторических свидетельств Неделька Гудель в ходе беседы с корреспондентом "РГ" не скрывала своего особого отношения к Российской Федерации, подчеркивая, что Дужи расположен точно на границе Запада (ЕС - Хорватия, НАТО - Черногория и Хорватия) и Востока (Евразия), является форпостом России в регионе.

"Именно в нашем монастыре пробуждалось национальное самосознание сербов, формировалась национальная идентичность. Именно здесь организовывались все народные восстания (1857, 1861 и 1875 год)", - указала она, добавив, что "это еще и первый образовательный центр в Герцеговине: здесь была открыта первая школа и появилась обширная библиотека, книги в которую присылал из России и граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич".

Коричка яма

Драга Мастилович на месте этого страшного преступления Независимого государства Хорватия (1941-1945) напомнил, что для массового уничтожения сербского, цыганского, еврейского населения, а также всех противников фашизма хорваты-усташи и их пособники использовали чудовищные методы. В частности, они сбрасывали людей в пропасти и провалы, которые назывались здесь "ямами". Одной из них является - Коричка яма, где в течение 4-5 июня 1941 года нацисты убили 134 серба, младшему из них было 14 лет (Коста Глушац), а самому старшему - 80 (Йевто Сворцан).

Брлево

Реакцией на чудовищные преступления фашистов и их пособников в Герцеговине стало сербское антифашистское восстание, произошедшее 6 июня 1941 года в селении Брлево общины Гацко.

Милан Кулич обратил внимание на то, что сегодня многие уже забывают, умышленно или неумышленно, что сербы одними из первых в порабощенной Европе начали сопротивление оккупантам и их приверженцам. "В потоке исторического ревизионизма сознательно подавляется тот факт, что именно в Герцеговине в начале июня 1941 года вспыхнуло первое восстание в порабощенной Европе, и это восстание приобрело массовый характер в конце июня, когда сербы узнали, что Гитлер напал на Советский Союз, - указал он. - Традиционная приверженность и любовь к "Матери России" привели к такому воодушевлению, эйфории и твердой убежденности в быстрый крах нацизма. Восставшие сербы из Герцеговины были уверены, что русские казаки за два месяца прибудут к ним, прогонят нацистов, а где-то даже начали готовиться встречать русских".

Гацко

О славных уроженцах этого города рассказал Драга Мастилович, сделавший акцент на том, что русские и сербы - это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранял традиционные культурные и духовные связи.

"Многие сербы - уроженцы Герцеговины оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - отметил декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Профессор напомнил и о том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого". "Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - констатировал ученый.