Российскую электронику поддержат с помощью госзаказа и налоговых льгот

Правительство упростило доступ производителей электроники к господдержке. В этом году они получат годовой объем субсидий единовременно (ранее субсидии направлялись два раза в год). Субсидии частично покроют затраты на производство электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Микросхемы применяются сегодня практически во всех отраслях, от банков до транспорта. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Как отмечается в сообщении кабмина, электронная промышленность вошла в число отраслей, пострадавших из-за коронавируса. Работа предприятий была приостановлена, появились проблемы с закупкой комплектующих. Поэтому было принято решение дополнительно поддержать участников отрасли.

Предприятия электронной промышленности также смогут продлить срок исполнения проектов, завершение которых задержалось из-за коронавируса, на один год при сохранении господдержки.

Ряд мер, направленных на поддержку и развитие электронной промышленности, разрабатывает минпромторг. Одна из них - запрет на госзакупки импортной электроники. По контрактам в рамках 44-ФЗ закупать импорт можно будет только с разрешения ведомства. И даже при наличии такого разрешения будут установлены ограничения. Так, если в ходе конкурсной процедуры подается хотя бы одна заявка с российским оборудованием, все заявки с предложениями о поставке импортной электроники должны отклоняться.

Также будет установлен запрет на указание дополнительных технических характеристик, кроме тех, что содержатся в каталоге товаров, работ, услуг единой информационной системы в сфере закупок. То есть "заточить" техническое задание под конкретные характеристики зарубежных производителей не получится.

Минпромторг также разработал проект порядка определения начальной цены тендера на поставку электроники. Заказчики будут обязаны рассчитывать стоимость такой закупки на основе информации российских производителей. Прорабатывается вопрос установления пониженных тарифов для отчислений в социальные фонды. Такие меры уже действуют для разработчиков программного обеспечения и будут максимально эффективны для дизайн-центров, занимающихся разработкой и проектированием микроэлектроники, полагают в минпромторге.

В отсутствие такой серийности, как у зарубежных предприятий, проблемой для российских производителей электроники остается стоимость продукции. В минпромторге отмечают, что российские предприятия несут высокие накладные расходы, что списывается в стоимость изделий. Часто они не могут участвовать в тендерах из-за того, что объявленная начальная цена торгов для них убыточна.

Отдельный вопрос - цена комплектующих. Большая часть оборудования производится с использованием импортных электронных компонентов. Сейчас ввозить в Россию готовую аппаратуру можно с нулевыми пошлинами, а компоненты для ее производства в РФ - с пошлинами около 5 процентов. Чтобы создать равные условия для ценовой конкуренции российской продукции с зарубежной, минпромторг предлагает установить нулевую ставку НДС на продаваемую российскую электронику. А также отменить уплату ввозного НДС и пошлин на компоненты, которые в России не производятся. По оценкам ведомства, обнуление НДС повлечет недополучение бюджетом около 29 миллиардов рублей в год.

В начале года была утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года. Согласно документу, доля российской электронной продукции в общем объеме внутреннего рынка электроники должна составить 59,1 процента, а объем экспорта электронной продукции - 12,02 миллиарда долларов. Доля электронной промышленности в ВВП сегодня составляет 1,8 процента, к 2030 году она должна вырасти до 3,8 процента.

К 2030 году объем экспорта российской электроники должен превысить 12 миллиардов долларов

- Лет 25 назад мы начали терять, к сожалению, все наши возможности по производству больших интегральных микросхем, - отметил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительстве в Госдуме. - На сегодняшний день в мировом экспорте мы занимаем 1 процент и обеспечиваем себя изделиями микроэлектроники, которые созданы в Российской Федерации, только на 41 процент. Даже для своих нужд.

Глава правительства напомнил, что в мире всего две компании производят весь набор станков для микроэлектроники полного цикла - японская и американская. Есть фабрики, отдельно специализирующиеся на тех или иных видах микроэлектроники. "Нам надо, в хорошем смысле слова, серьезно догонять", - подчеркнул Мишустин.

На ближайшие два года в отрасль предполагается вложить 142 миллиарда рублей инфраструктурных инвестиций. А общие инвестиции до 2024 года в связанные с микроэлектроникой отрасли составят примерно 266 миллиардов рублей.

Как заявлял ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, государство обеспечит защиту внутреннего рынка, а также развитие электронной промышленности через имеющиеся инструменты: прямой госзаказ, субсидии, налоговые льготы и прямую финансовую поддержку, в том числе через программы институтов развития. Особое внимание, по его словам, будет уделяться поддержке инвестиционных проектов, способствующих повышению уровня локализации производства и увеличению объема экспорта.

3,8 миллиарда долларов составил в 2019 году общий объем продаж 50 крупнейших российских производителей электроники гражданского назначения

Стратегию развития электронной промышленности планируется реализовывать в три этапа. В 2020 - 2021 годах ожидается увеличение доли отечественной электроники на внутреннем рынке. В 2022 - 2025 годах планируется продвигать российскую электронику на международные рынки. В 2026 - 2030 годах должен быть достигнут устойчивый рост отрасли, она должна занимать лидирующие позиции на перспективных рынках.

В августе участники отрасли предложили правительству рассмотреть вопрос о создании государственного органа, который будет курировать развитие информационных технологий и электронной промышленности. Соответствующее письмо Михаилу Мишустину направили исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский и президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обес­печения "РУССОФТ" Валентин Макаров.

Авторы письма обращают внимание на то, что сейчас индустрии программного обеспечения и аппаратного обеспечения (электроники) курируются разными ведомствами - минкомсвязью и минпромторгом соответственно. В отсутствие единого планирования развития двух отраслей существует большой риск того, что цели государственной программы Цифровой трансформации экономики не будут достигнуты.

"Считаем, что развитие целостной отрасли информационных технологий и электронной промышленности требует создания и целостной системы государственного управления, которая позволит скоординировать и связать между собой задачи по разработке прикладного и системного ПО, созданию ИТ-сервисов, проектированию и производству электронного оборудования и микроэлектроники, развитию производственной базы электронной промышленности, а также по интеграции и внедрению программно-аппаратных комплексов", - отмечается в письме.