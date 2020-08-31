Росстандарт утвердил серию из десяти предварительных национальных стандартов в области умного производства. Они нужны для эффективного внедрения цифровых технологий в российскую промышленность, развития качественных и независимых решений, а также обеспечения совместимости этих решений.

Стандарты были разработаны техническим комитетом "Кибер-физические системы" на базе РВК при поддержке Минпромторга России. По оценкам ведомства, стандартизация способна приносить в ВВП страны до 1 процента в год и около 3 процентов - в развитие экспорта, от нее напрямую зависит успех цифровой трансформации.

- Утверждение первых стандартов - долгожданный шаг для формирования в России полноценной экосистемы нормативно-технического регулирования цифровой промышленности, - подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров. - Работа над стандартами для Индустрии 4.0 дает ощутимые экономические эффекты для отрасли, а их учет в работе предоставляет дополнительные конкурентные преимущества производителям, в особенности ориентированным на работу с внешними рынками.

В рамках серии утверждены в том числе первые нормативно-технические документы, регулирующие сферу "цифровых двойников". Это виртуальное представление физических элементов производственного процесса - продукции, ресурсов, персонала. "Цифровые двойники" позволяют оптимизировать управление процессами производства, обнаруживать аномалии и обслуживать оборудование, исходя из диагностики и контроля его состояния.

В публичном обсуждении стандартов приняли участие более 20 организаций - членов рабочих групп технического комитета "Кибер-физические системы", а также приглашенные компании, среди которых крупнейшие участники рынка.

- В процессе работы над стандартами технический комитет получил широкий отклик различных участников рынка, - рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. - Публичное обсуждение прошло в открытом онлайн-формате, присоединиться к которому мог любой желающий. Итоговые документы, утвержденные Росстандартом, отражают консенсус экспертного сообщества по основам развития цифровой промышленности в России. Мы будем внимательно следить за дальнейшей процедурой апробации стандартов и обратной связью рынка.

По оценкам минпромторга, стандартизация способна приносить в ВВП страны до 1 процента в год

В РВК полагают, что стандарты окажут существенное влияние на цифровизацию промышленного сектора, а также развитие рынка Технет Национальной технологической инициативы.

- Утверждение серии стандартов цифровой промышленности, и в особенности цифровых двойников, подвело итог дискуссиям, которые долгое время велись на различных отраслевых площадках. Безусловно, сегодня мы открыли новую страницу в развитии подходов к регулированию цифрового производства, - отметил руководитель программ РВК, председатель технического комитета "Кибер-физические системы" Никита Уткин.

В минпромторге ожидают, что принятые стандарты станут отправной точкой для активного развития и внедрения цифровых решений в промышленное производство.