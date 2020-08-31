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31.08.2020 19:30
Рубрика: Власть

Льготников внесут в регистр

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
С 1 сентября заработает федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Не реже раза в год регистр будет обновляться.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Появление регистра позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов в регионы. Иными словами, это позволит избежать ситуаций, когда в том или ином регионе вдруг заканчиваются бесплатные лекарства для льготных категорий", - пояснила "РГ" зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Фото: iStock
Изменились правила составления перечня важных лекарств

По некоторым заболеваниям люди имеют право оформить региональную льготу на лекарства. Также существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые граждане могут получить бесплатно. В 2020 году в перечень было включено 24 новых препарата. Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно посетить участкового терапевта. Ему предоставляются справки из ПФР или органов соцзащиты, в которых прописано право на льготы. Врач дает рецепт на отпуск бесплатных лекарств, который заверяется заведующим поликлиникой. С этим рецептом пациенты обращаются в аптеку. Если выписанного лекарства в указанной врачом аптеке нет, необходимо записаться на так называемое отсроченное обслуживание. Но если лекарство там так и не появилось, а препарат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию за компенсацией.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Все о перечнях лекарств Вступают в силу в сентябре 2020 года

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