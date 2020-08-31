Постановление правительства Саратовской области от 28 августа 2020 года № 738-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

абзац второй пункта 1.9 после слов "на дому" дополнить словами ", в полустационарной форме социального обслуживания";

дополнить пунктом 1.11.1 следующего содержания:

"1.11.1. Возобновить с 31 августа 2020 года оказание услуг в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты Саратовской области:

а) сервисных (платных) услуг и социальных услуг в стационарной форме в социально-оздоровительных центрах, за исключением ГАУ СО "Социально-оздоровительный центр "Лазурный",- при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19";

б) сервисных (платных) услуг в ГАУ СО "Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)";

в) социальных услуг в полустационарной форме в ГБУ ДО СО "Областная комплексная детско-юношеская спортивноадаптивная школа "Реабилитация и Физкультура" при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах);";

дополнить пунктом 1.11.2 следующего содержания:

"1.11.2. Возобновить с 31 августа 2020 года оказание услуг в полустационарной форме, кроме социальных услуг, предусмотренных в абзаце втором подпункта 1.5 настоящего постановления, в учреждениях подведомственных министерству труда и социальной защиты области: центрах социальной помощи семье и детям, комплексных центрах социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, кроме ГБУ СО "Новоузенский центр социальной помощи семье и детям "Семья", ГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда".

Руководителям центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних обеспечить предоставление социальных услуг при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)".

Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения обеспечить предоставление социальных услуг при условии соблюдения следующих требований:

перед открытием учреждения провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

провести работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы;

организовать перед началом работы "входной фильтр" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом для граждан и персонала. Не допускать лиц с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее двух раз в день (утром и вечером);

организовать при входе в местах общего пользования обработку рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук;

проводить в помещениях профилактическую дезинфекцию с учетом эпидемиологической ситуации;

использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

организовать проветривание помещений каждые 2 часа;

обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечить контроль за соблюдением работниками (включая работающих по совместительству) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

установить запрет приема пищи на рабочих местах, организовать выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

назначить ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований.";

пункт 4 признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин







