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31.08.2020 00:12
Рубрика: Спорт

"Золото" сидя дома

Россияне - чемпионы первой Олимпиады онлайн
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 193(8247)
Сборная России, в состав которой входили по шесть мужчин и женщин, выиграла турнир первой в истории Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, детища президента международной федерации этого вида спорта Аркадия Дворковича и его ближайших коллег.

Напомним, что россияне подключились к турниру с суммарным участием 163 (!) стран с пятой стадии, начав борьбу в топ-дивизионе. Со стопроцентным результатом девять побед в девяти матчевых встречах наша сборная вышла в плей-офф, который начала со второго раунда - с четвертьфинала.

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В плей-офф формат противостояний изменился. Команды бились друг с другом уже не один, а два раза.

После выигранных матчей у Венгрии и США, в финале наша сборная, руководимая главным тренером Александром Мотылевым, сразилась с Индией. Первый матч - 3:3 (сплошные ничьи), в трех наиболее рано завершившихся партиях второй встречи тоже победители не выявились. И тут вдруг случился технический сбой. Индийцы Нихал Сарин и юная девушка Дивья Дешмух не смогли делать ходы, у них упал флажок времени, получились технические поражения от Андрея Есипенко и Полины Шуваловой соответственно. Зато Саша Горячкина выиграла у Хампи Конеру.

Дворкович принял решение вручить индийцам второй комплект "золота". Но формально чемпион все-таки Россия. За команду играли: Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

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