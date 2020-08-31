Сборная России выиграла первую в истории виртуальную шахматную Олимпиаду

Накануне завершилась первая в истории онлайн-Олимпиада ФИДЕ. В финальном матче встречались команды России и Индии. В первом мини-матче командам не удалось выявить сильнейшую - 3:3. В ответной встрече наша команда добилась убедительного перевеса - 4,5:1,5 и зафиксировала победу в финальном матче.

Двенадцатая чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк уверена, что онлайн-Олимпиада подарила массу положительных эмоций не только спортсменам, но и миллионам болельщиков во всем мире. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Правда, не обошлось и без технических накладок. Во время финальных партий у двоих игроков сборной Индии возникли проблемы с интернетом, из-за чего они потеряли доступ к игре. Несмотря на то, что преимущество россиян было более чем убедительное, соперники подали апелляцию на итоги матча. Она была рассмотрена, и в итоге президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович принял решение компенсационно наградить индийскую команду вторым комплектом золотых медалей.

Впрочем, глава Федерации шахмат России Андрей Филатов уверен, что в победе наших гроссмейстеров никто не может усомниться:

- Поздравляю наших шахматистов, тренеров и болельщиков с заслуженной победой! Хочу подчеркнуть, что впервые в истории сборная России становится действующим победителем Олимпиады, а также чемпионом мира и Европы. Этот рекорд стал возможен благодаря многолетней слаженной работе наших спортсменов.

Александра Костенюк: Хотелось бы поздравить все 163 страны, которые приняли участие в этом онлайн-марафоне. Это было очень круто!

Стоит напомнить, что самое масштабное в истории шахмат интернет-событие стартовало 25 июля этого года на крупнейшей платформе Chess.com . В онлайн-Олимпиаде участвовали команды из 163 стран мира. В составе каждой сборной было по шесть основных и шесть запасных игроков, включая минимум трех женщин, двух юниоров и юниорок. Капитаном нашей команды был Александр Мотылев, также за честь страны сражались Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Маргарита Потапова.

Россияне в высшем дивизионе группового этапа заняли первое место, выиграв все девять матчей. В четвертьфинале наши шахматисты нанесли поражение команде Венгрии (1,5:0,5). В полуфинале с таким же счетом взяли верх над сборной США, а затем поставили красивую точку в против Индии.

Прямая речь

Александра Костенюк, 12-я чемпионка мира по шахматам:

- Прежде всего главное - онлайн-Олимпиада завершилась. Все - чемпионы! Все - молодцы! Да, можно еще долго кричать, изливать свои эмоции и негодование в интернете, но, как я уже отмечала раньше, я привыкла сражаться на шахматной доске. Что касается решения ФИДЕ присудить золотые медали команде Индии, то я с этим не согласна. Считаю, что игра должна идти по одинаковым для всех правилам... Финальный матч необходимо было переиграть или перевести на тай-брейк. Завершиться все должно шахматными ходами, пусть и на виртуальных досках... Отмечу, что я ничего не имею против команды Индии. Поздравляю эту сборную с великолепным выступлением и считаю, что у них впереди много ярких шахматных побед! Но признать их победителями этой Олимпиады я не могу, поэтому, видимо, у нас отныне появляется термин "сопобедитель"...

Чтобы закончить на положительной ноте, я хотела бы поздравить все 163 страны-участницы этого онлайн-марафона! Это было круто! Более 1500 спортсменов, миллионы болельщиков, столько эмоций! Ведь это, если задуматься, и есть самое главное!