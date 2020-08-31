Шадаев уверен в надежности технологии онлайн-голосования 13 сентября

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев уверен, что технологии, на которых построена система онлайн-голосования на довыборах в Госдуму в сентябре, обеспечат безопасность и анонимность для избирателей.

Такое мнение он высказал в понедельник в Центризбиркоме, где прошло публичное тестирование нового программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этот комплекс будет использован в Единый день голосования 13 сентября в Курской и Ярославской областях, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам.

"В основе у нас лежит технология блокчейн, российская криптография. У нас полностью проработана модель угроз вместе с профильными ведомствами. Мы уверены, что с точки зрения информационной безопасности, анонимизации пользователей, мы всем необходимым требованиям соответствуем", - сказал министр.

Он напомнил, что новый комплекс уже дважды тестировали в закрытом режиме. "Эти тесты позволили нам найти какие-то огрехи, улучшить пользовательский опыт", - рассказал Шадаев.

"Наша конечная задача - чтобы все было устроено просто, чтобы гражданин мог проголосовать в один клик и чувствовать, что все это безопасно и анонимно", - добавил он.

Чтобы проголосовать через интернет, избиратели 110-го Сеймского одномандатного округа Курской и 194-го Ярославского одномандатного округа должны подать заявление через портал госуслуг до 8 сентября 2020 года.