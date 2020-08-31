Следственный комитет сообщил об аресте имущества Сергея Фургала

Была получена информация о нахождении в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала, денежных средств в размере 400 тыс. долларов США (более 29 млн рублей). Пояснить происхождение этих средств женщина не смогла, при этом ее официальный доход с учетом трудового стажа не позволил бы накопить подобные сбережения. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте этих денег, и оно было удовлетворено. Также судом наложен арест на автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, принадлежащие Сергею Фургалу. А еще арестованы деньги - около 3 млн рублей и 3,7 тыс. долларов, обнаруженные при обыске у обвиняемого.

Как ранее сообщалось, после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе Сергей Фургал задерживался в качестве подозреваемого. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия. Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство.