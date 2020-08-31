Сможет ли покорить рижан квартет новой коалиции в городской думе

Любые аналогии только тогда приобретают очертания сходства, когда в поступках его героев улавливаются известные смысловые акценты с литературным оригиналом, с легким сарказмом признался мне после выборов 29 августа в Рижскую думу авторитетный латвийский депутат сейма Сергей Долгополов.

Вот, скажем, то, что новую коалицию в столичной мэрии удается пока скроить только на четверых, о чем уже сообщил в понедельник новостным порталам 41-летний лидер победившего блока "Для развития/За!/Прогрессивные" Мартиньш Стакис, говорит о том, что прежнего единства во взглядах и надеждах рижан добиться не удалось.

Поэтому для формирования коалиции бывший парламентский секретарь военного ведомства и экс-депутат сейма вынужден был заручиться поддержкой "Нового Единства", блока Национального объединения и ЛОР, плюс голосами Новой консервативной партии.

Вот почему обновленный состав из 60 депутатов больше напоминает "лоскутное одеяло", утверждает Долгополов, - признанный гуру национального парламентаризма. Неоднократный перенос в этом году муниципальных выборов, потеря доверия к партиям и их неспособность выдвинуть сильных лидеров, невыполнение обещаний, данных на предыдущих выборах, политик считает определяющими аргументами, которые стали причиной низкой явки в текущем столетии на выборах и политической катастрофой для партии бывшего мэра Нила Ушакова.

Согласно данным центральной избирательной комиссии, три года назад за объединенный список партий "Согласие" и "Честь служить Риге" проголосовали 127 099 избирателей. В этом году за эти две политические силы в сумме были отданы только 41 973 голоса. Еще 5163 голоса получила партия "Альтернатива", основатели которой в 2017 году еще были членами "Согласия".

А в результате столь очевидной апатии со стороны семидесяти тысяч горожан, повернувшихся спиной к избирательным участкам, представителям около десятка политических сил предстоит в ближайшие годы на Ратушной площади дорисовывать по своему вкусу социально-политический портрет жемчужины полноводной Даугавы.

Как уже информировала "РГ", победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получит 18 депутатских мандатов, "Согласие" только 12, "Новое Единство" - 10, "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, а Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре места.

Между тем партии в Каминном зале Ратуши уже начали переговоры о предстоящих задачах и о том, как будут приниматься решения в Рижской думе. В частности, достигнута предварительная договоренность с "Новым Единством", что Стакис будет выдвинут в председатели РД.

И хотя распределение всех должностей пока не обсуждалось, президент Латвии Эгилс Лесвитс уже выразил надежду, что у нового состава потенциальной коалиции есть представление о развитии города. А на уточняющий вопрос телевидения, какой он видит столицу в будущем, глава государства сказал, что она должна вернуть себе привлекательность, которую, по его представлению, потеряла по сравнению с Вильнюсом и Таллином.

Кстати, в интервью национальному радио Стакис заверил жителей Риги, что намерен создать по возможности более широкую коалицию, в которой будут представлены партии правительственной коалиции. Однако, добавил глава победившего на выборах партийного блока, "с учетом политических событий последнего времени, он не может полностью исключить, что какая-то из правительственных партий не останется вне коалиции в думе, хотя пока на это ничто не указывает".

Кроме того, пока трудно сказать, поясняют местные аналитики, как долго продлится срок полномочий нынешнего состава думы. Дело в том, что сегодня стало известно, что на двух избирательных участках избирателям было выдано более 600 суррогатов - конвертов без печатей. Партии "Согласие" и Русский союз Латвии уже рассматривают возможность оспорить результаты выборов на этих участках, а следовательно, здесь может быть проведено повторное голосование.