Добывать попутные полезные ископаемые теперь смогут все недропользователи без исключений. Ранее компании могли добывать сырье только в соответствии с лицензией. "Закон позволит расширить круг пользователей недр, имеющих право на добычу попутных полезных ископаемых, не указанных в лицензии", - рассказали "РГ" в минприроды.

В случае открытия на осваиваемых участках, не указанных в ней видов ископаемых или их компонентов, пользователь недр не имел права их разрабатывать. Снятие ограничений должно способствовать комплексному и эффективному освоению недр, а также увеличению объемов добычи попутных полезных ископаемых.

С июля 2016 года их добычу в качестве "пилотного" проекта разрешили компаниям с преимущественным госучастием (более 50%). Теперь это право распространили на всех без исключения пользователей недр, уточнили в минприроды.

Нефтегазовые компании получили право добывать попутные полезные ископаемые из подземных вод, извлекаемых при разработке месторождений. В них в больших количествах могут быть растворены литий, йод, бор, магний и другие ресурсы.