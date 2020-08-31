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Социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) упростили доступ к мерам господдержки. Теперь их можно включать в реестр НКО - исполнителей общественно полезных услуг без оценки их качества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как пояснили в Комитете Госдумы по развитию гражданского общества, новый статус позволит им получать дополнительные меры поддержки. "Если НКО наделяется статусом исполнителя общественно полезных услуг, она получает "сертификат качества" ее деятельности. Это означает, что средства бюджета она использует эффективно, целевым образом, что нет жалоб и нареканий на ее работу со стороны тех, кому соцуслуги оказываются. А значит, бюджетные субсидии могут предоставляться НКО на более длительный срок", - рассказали в комитете. НКО также получают право на бесплатное эфирное время и печатную площадь в государственных СМИ, а также их могут наделять полномочиями органов госвласти и местного самоуправления.

Экономика Макроэкономика Некоммерческие организации в России Вступают в силу в сентябре 2020 года

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