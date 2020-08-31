Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил четыре самолета-разведчика Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили четыре приближающиеся к границе РФ воздушные цели. Для их идентификации был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии. После того, как самолеты развернулись от границы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что полет российских самолетов полностью соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.