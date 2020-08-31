Первый номер мировой теннисной классификации сделал сразу три важных дела. Джокович победил на турнире серии Мастерс в Цинциннати. Сложил с себя обязанности президента Совета игроков Ассоциации теннисных профессионалов (АТР). И тут же объявил об организации профсоюза - Ассоциации профессиональных теннисных игроков.

Судя по тому, что в новое объединение уже вступило около 70 теннисистов, инициатива Джоковича, как пишет газета "Нью-Йорк Таймс", быстро нашла поддержку у коллег-профессионалов, и так неплохо зарабатывающих на жизнь. Но мечтающих о лучшем. А именно - о пенсии после ухода с корта, справедливых доходах от участия в турнирах, страховках... Джокович и его команда не согласны с тем, что АТР ведет свою политику, не ставя в известность о ней самих теннисистов. Впрочем, серб тут же заявил, что это не бойкот, не вызов, а именно забота об интересах 500 профессионалов, выступающих в одиночных соревнованиях, и 200 - в парном.

Маленький, однако все же бунт на теннисном корабле не поддержали двое других выдающихся игроков. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер выступили с письмом, призывающим теннисных профи ни в коем случае не присоединяться к Джоковичу. Надаль в своем "Твиттере" напомнил, что время сейчас исключительно серьезное, непредсказуемое и потому всем надо держаться вместе. Правда, серб с этим доводом не согласился...