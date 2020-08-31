Боевые топоры и другое оружие найдены на месте битвы под Грюнвальдом

Польские археологи впервые представили общественности оружие и другие артефакты, обнаруженные на месте Грюнвальдской битвы в ходе полевого сезона 2020 года.

Об открытии сообщает Nauka w Polsce. Оно было сделано на Грюнвальдских полях. В археологических работах было задействовано около 70 человек, которые использовали металлоискатели. В результате было найдено большое количество артефактов XV века.

Самой значительной находкой ученые считают два хорошо сохранившихся средневековых боевых топора, которыми пользовались воины в битве при Грюнвальде. Она состоялась 15 июля 1410 года. Это было решающее сражение Великой войны (1409-1411 гг.), в котором объединенное войско Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта победило войско Тевтонского ордена.

Грюнвальдская битва считается одной из крупнейших в средневековой Европе и одной из важнейших в истории Польши и Литвы. По словам директора музея Грюнвальдской битвы Ф. Шимона Дрея, найденные боевые топоры - это археологическая сенсация, по крайней мере, национального масштаба.

"За семь лет археологических исследований у нас никогда не было такой захватывающей, важной и так хорошо сохранившейся находки, - говорит он. - Топоры находятся в таком хорошем состоянии, что даже сохранились заклепки, которыми они были прикреплены к лонжеронам. Предварительная датировка XV веком и типология топоров ясно указывают на то, что они имеют прямое отношение к Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года".

Исследователи не назвали точное место, где были найдены топоры, так как там планируется провести более масштабные раскопки. Они считают, что в земле может находиться еще большое количество археологических ценностей. Что касается других артефактов, то на полях вокруг Грюнвальда в этом году был также найден фрагмент рукоятки средневекового короткого меча и несколько десятков других предметов, в основном наконечники стрел.

Ученые отметили, что в этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции исследование впервые было национальным, а не международным. В предыдущие годы в раскопках принимали участие специалисты из Дании, Норвегии и Литвы.

В целом за прошедшие сезоны на полях вокруг Грюнвальда археологи обнаружили свыше 1,5 тысячи артефактов, из которых не менее 150 могут иметь прямое отношение к битве 1410 года. В основном это фрагменты оружия и амуниции, а также тевтонские монеты.

Кроме того, ранее здесь были найдены две тевтонские застежки с готической надписью "Ave Maria" и средневековая печать с изображением пеликана, кормящего кровью своих птенцов.

Новые находки, по мнению исследователей, подтверждают гипотезу о том, что тевтонский лагерь находился именно на том месте, где в 1413 году по приказу мастера Генри фон Плауэна была возведена и освящена часовня. Также ученым удалось уточнить место главного сражения. Оказалось, что оно находилось немного дальше от деревни Грюнвальд, чем считалось ранее.