Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США

Остановить насилие в городах США с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, можно только при помощи силы. Такое мнение в Twitter высказал президент Дональд Трамп, комментируя беспорядки, в том числе и в Портленде.

Американский лидер в очередной раз раскритиковал мэра Портленда демократа Теда Уилера, который "наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города", пишет ТАСС. Президент также настаивает на вводе в Портленд национальной гвардии, однако местные власти отказываются.

Ранее и.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что в Портленде царят "хаос и беззаконие". По его словам, ведомство готово использовать все ресурсы для нормализации обстановки в этом городе, где акции протеста продолжаются более 90 дней.

Демонстрации против расизма и жестокости полиции охватили США после смерти в мае в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В июле администрация президента направила федеральные силы для борьбы с протестами в Портленде. Трамп уже заявлял, что города, которыми управляют демократы, погрузились в хаос.