Транзитные перевозки грузов по железной дороге выросли в 1,5 раза

Новости

Найденный в лесу Подмосковья мальчик получил травмы, упав с электрички 15:17
Исследование: 84% учителей встречают 1 сентября с оптимизмом 15:15
Британцы выбрали лучшего детектива всех времен 15:10
Московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" в Лиге Европы 15:08
Болельщики "Локомотива" напали на поклонников "Зенита" в московском кафе 15:00
Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск 14:50
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 14:46
Уральца осудили за нападение после просьбы убирать за собакой 14:44
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 14:39
"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России 14:29
В Арктике образовался новый пролив 14:28
Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему 14:28
Путин рассказал о своей работе на стройке в Коми 14:25
2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете 14:19
Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией 14:16
Названы места Москвы, где больше всего клещей 14:04
Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет 14:00
Партия Джукановича не сможет вновь сформировать правительство 13:58
Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник" 13:56
Вышел русский трейлер зообоевика с Меган Фокс "Львица" 13:52
Россия может поделиться с Беларусью опытом по поправкам к Конституции 13:51
Минпромторг сделал сайты торгпредств доступнее для бизнеса 13:48
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:47
В Кремле рассказали об условиях использования силового резерва для помощи Беларуси 13:47
УЕФА продолжит разводить в еврокубках клубы из России и Украины 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 14:46
Рубрика: Экономика

Транзитные перевозки грузов по железной дороге выросли в 1,5 раза

Текст: Евгений Гайва

Транзитные перевозки контейнеров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) через транспортный коридор Китай - Европа за семь месяцев этого года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали "РГ" в РЖД. В условиях пандемии сотрудничество России и Беларуси как ключевых звеньев логистической цепочки сделало востребованным железнодорожный маршрут, говорят эксперты.

РЖД возобновили продажу билетов за 120 дней на некоторые поезда

В январе-июле 2020 года по российской части международного маршрута было перевезено 278 тысяч TEU (то есть двадцатифутовых контейнеров). В сообщении Китай - Беларусь за тот же период перевезено более 36 тысяч TEU, объемы выросли в 1,4 раза.

Контейнерные транзитные перевозки по России в целом демонстрируют рост на общем фоне рост. В первом полугодии 2020 года объем перевозок вырос на 14,5% .

Железнодорожный транспортный коридор оказался особенно востребован в условиях пандемии, поясняет вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова. Это сравнительно новое направление, которое серьезно экономит сроки. Грузы из Китая в Европу раньше больше всего шли морем, что занимало порядка 30 дней. При перевозке по железной дороге, сроки сокращаются до 15 - 20 дней", - говорит эксперт. К тому же в разгар пандемии были сложности с обслуживанием судов в портах. Также морское сообщение зависит от погодных условий.

Экономика Транспорт Железные дороги

Главное сегодня

Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России
"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре