Транзитные перевозки грузов по железной дороге выросли в 1,5 раза

Транзитные перевозки контейнеров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) через транспортный коридор Китай - Европа за семь месяцев этого года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали "РГ" в РЖД. В условиях пандемии сотрудничество России и Беларуси как ключевых звеньев логистической цепочки сделало востребованным железнодорожный маршрут, говорят эксперты.

В январе-июле 2020 года по российской части международного маршрута было перевезено 278 тысяч TEU (то есть двадцатифутовых контейнеров). В сообщении Китай - Беларусь за тот же период перевезено более 36 тысяч TEU, объемы выросли в 1,4 раза.

Контейнерные транзитные перевозки по России в целом демонстрируют рост на общем фоне рост. В первом полугодии 2020 года объем перевозок вырос на 14,5% .

Железнодорожный транспортный коридор оказался особенно востребован в условиях пандемии, поясняет вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова. Это сравнительно новое направление, которое серьезно экономит сроки. Грузы из Китая в Европу раньше больше всего шли морем, что занимало порядка 30 дней. При перевозке по железной дороге, сроки сокращаются до 15 - 20 дней", - говорит эксперт. К тому же в разгар пандемии были сложности с обслуживанием судов в портах. Также морское сообщение зависит от погодных условий.