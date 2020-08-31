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31.08.2020 19:42
Рубрика: Экономика

Туристам придут уведомления о переносе туров

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Туроператоры до 21 сентября должны уведомить туристов о переносе отмененных из-за пандемии туров, а отельеры - о переносе брони.
Перед туристами выбор: получить обратно деньги либо отправиться в другое равноценное путешествие. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Особенности исполнения, расторжения и изменения условий договоров о реализации турпродукта в 2020 и 2021 годах были закреплены постановлением правительства после того, как сотни тысяч россиян не смогли отправиться в уже оплаченные путешествия из-за приостановленного в марте авиасообщения и закрытых границ.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Правила касаются договоров, заключенных по 31 марта 2020 года. Туристам предоставляется право выбора, получить обратно деньги за несостоявшийся тур либо отправиться в другое равноценное путешествие. Об этом своих клиентов как раз и должны проинформировать туроператоры. Если туроператор уведомит турагента, тот должен довести информацию до туриста в течение одного рабочего дня.

Получив уведомление, турист может подобрать с туроператором равнозначный тур. Это означает, что должны быть соблюдены те же услуги по перевозке, маршруту, месту нахождения гостиницы и ее категории, питания. При этом сроки переноса поездки стороны определяют по соглашению. Но услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

Турист также вправе отказаться от переноса поездки. В этом случае туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. При этом туроператор заплатит проценты в размере 1/365 ключевой ставки Центробанка на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день - с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег.

Отдельным категориям граждан - туристам старше 65 лет, инвалидам, клиентам, зарегистрированным в качестве безработных в службе занятости, - туроператоры обязаны выплатить обратно средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате средств.

Не смогли воспользоваться купленными турами около 1,5 млн туристов

Если туроператор в установленный срок не пришлет уведомление, он должен вернуть деньги не позднее 31 декабря 2020 года.

Фото: iStock
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По оценке Ассоциации туроператоров России, не смогли воспользоваться приобретенными турами около 1,5 млн туристов. Туроператоры, конечно, пришлют уведомления, другой вопрос, какие реально туры взамен получат туристы, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

"Часть россиян уже перебронировали зарубежные туры на российские направления. Прежде всего это туристы, купившие туры, связанные с пляжным отдыхом, семьи с детьми. Но очень многие россияне еще ждут открытия зарубежных направлений, особенно если у них были экскурсионные туры по Европе. Заменить их путешествиями внутри страны сложнее", - отмечает эксперт.

По схожим правилам переносят брони российские отели. Уведомления направляли тем, кто не смог приехать или не договорился о переносе брони ранее, рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. "Основная масса туристов переносила сроки размещения в отеле. Многие перебронировали размещение на август - сентябрь и даже на октябрь. Но были и те, кто просил вернуть деньги", - говорит Прасов.

Экономика Туризм Вступают в силу в сентябре 2020 года

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