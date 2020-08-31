Новости

Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство 19:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии 19:12
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой 19:08
Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне 18:51
В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН 18:35
"Газпром" перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда 18:27
В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим 18:10
Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19 17:48
В Петербурге из-за пожара в школе эвакуировали 24 ребенка 17:39
Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!" 17:38
В Москве нашли двух уток-мандаринок 17:30
Петербуржец до смерти забил жену и тещу 17:11
Захарова: Главы МИД РФ и Беларуси проведут 2 сентября переговоры в Москве 17:02
Месси больше не считает себя игроком "Барселоны" 16:57
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции 16:53
На противоаварийные работы в здании РНБ выделят 8 миллионов рублей 16:43
Страны Балтии объявили Лукашенко "персоной нон грата" 16:43
Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 16:25
Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно 16:11
Лидер Little Big Прусикин разводится 16:09
МВД Беларуси: За участие в несанкционированных акциях задержано 173 человека 16:05
Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 16:01
Путин позвонил бывшему президенту Армении Кочаряну 15:59
В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова 15:51
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 19:22
Рубрика: Общество

За классное руководство доплатят

Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
По поручению президента с 1 сентября учителям будут выплачивать не менее 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет федерального бюджета. На эту меру поддержки будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты станут более 810 000 учителей, сообщает минпросвещения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере, - сообщили в ведомстве. - В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Сергей Собянин: Столичные учителя достойно справились с вызовами пандемии

Так что в день зарплаты педагог будет получать две суммы: зарплату и федеральную надбавку, которая будет идти отдельной строкой.

"Такой огромной нагрузки, как у классных руководителей, пожалуй, нет больше ни у кого. И нагрузка не только учебная, но и психологическая, моральная. У "классного" в разы больше бумажной работы, чем у учителя-предметника, - рассказал "РГ" учитель года России-2018 учитель обществознания из Грозного Алихан Динаев. - Федеральная надбавка в пять тысяч рублей - своевременное и необходимое решение. Эта сумма позволит увеличить зарплату на 10-20%".

Общество Образование Экономика Работа Зарплата Правительство Минпросвещения Вступают в силу в сентябре 2020 года

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году