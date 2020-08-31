По поручению президента с 1 сентября учителям будут выплачивать не менее 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет федерального бюджета. На эту меру поддержки будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты станут более 810 000 учителей, сообщает минпросвещения.

- Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере, - сообщили в ведомстве. - В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов.

Так что в день зарплаты педагог будет получать две суммы: зарплату и федеральную надбавку, которая будет идти отдельной строкой.

"Такой огромной нагрузки, как у классных руководителей, пожалуй, нет больше ни у кого. И нагрузка не только учебная, но и психологическая, моральная. У "классного" в разы больше бумажной работы, чем у учителя-предметника, - рассказал "РГ" учитель года России-2018 учитель обществознания из Грозного Алихан Динаев. - Федеральная надбавка в пять тысяч рублей - своевременное и необходимое решение. Эта сумма позволит увеличить зарплату на 10-20%".