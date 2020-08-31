УЕФА продолжит разводить в еврокубках клубы из России и Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение продолжить разводить клубы из России и Украины в еврокубковых турнирах.

Решение о том, что клубы из России и Украины не будут играть друг против друга в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, было принято в 2014 году. В настоящее время это ограничение при жеребьевках продолжает действовать.

"Мы обращаем ваше внимание на решение, принятое УЕФА в июле 2014 года, в соответствии с которым украинские и российские команды не могут определяться друг другу в соперники в результате жеребьевки, это решение действует до дальнейшего распоряжения", - цитирует РИА Новости ответ медиа-департамента организации.

В понедельник пройдет жеребьевка квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Будут определены соперники по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов и второму квалификационному раунду Лиги Европы.