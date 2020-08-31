Умерла сестра-близнец и дублерша "Сары Коннор" из "Терминатора"

В США умерла Лесли Хэмилтон, сестра-близнец Линды Хэмилтон, сыгравшей в "Терминаторах" Сару Коннор.

Как передает Movieweb, Лесли скончалась в возрасте 63 лет еще 22 августа, но известно об этом стало лишь сейчас. Причина смерти и ее обстоятельства не названы - семья произошедшее никак не комментирует.

Лесли не была актрисой - женщина работала медсестрой на "скорой", после - в хосписе, и на экранах появилась лишь единожды - в ленте "Терминатор 2: Судный день", выступив дублершей сестры.

Как отмечает издание, в 1992-м CGI был еще далек от совершенства, поэтому кинотрюки, в которых задействованы обе женщины, выполнялся вживую.

Лесли и Линда Хэмилтон родились 26 сентября 1956 года в Солсбери, Мэриленд. Где закончили среднюю школу. После чего Линда ушла в кино, а Лесли занялась медициной.

Когда близнецам было пять лет, они потеряли в автокатастрофе отца.

Также у них есть старшая сестра и младший брат.